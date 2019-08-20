В Финляндии отклонена апелляция экологов против «Северного потока — 2»

Хельсинки, 20 августа. Иск экологов из Польши, которые требовали запретить строительство «Северного потока — 2» был отклонен в высшем административном суде Финляндии

Как сообщают «Известия», причиной отказа ClientEarth Prawnicy dla Ziemi стало то, что территориальная деятельность организации не распространяется на экономическую зону Финляндии.

Таким образом суд оставил в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, согласно которому Nord Stream 2 AG может проводить укладку труб.

Напомним, проект газовой магистрали «Северный поток — 2» предполагает поставки газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Против строительства выступают Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, а также США, которые продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.

Среди европейских государств «Северный поток — 2» поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Берлин неоднократно подчеркивал, что проект носит сугубо экономический характер и никак не связан с политикой.

Российский газопровод нужен Европе и Германии, поэтому Европейский союз не сможет его остановить. Об этом в середине июля заявил бывший министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла. Он обратил внимание на то, что в ближайшей перспективе Европе будут нужны большие объемы природного газа, а самым экологическим и выгодным методом его поставок является «Северный поток — 2».