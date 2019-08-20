Врачи предупредили об опасности обычного йода

Москва, 20 августа. Врачи полагают, что обычный йод для обработки ран устарел из-за агрессивного воздействия на кожу.

Специалисты рекомендуют использовать вместо традиционного йода его водный раствор, который эффективнее зеленки в борьбе с различного рода инфекциями, сообщает РИА Новости.

«Йод и зеленку следует применять только для обработки неглубоких ссадин или кожи вокруг раны, так как они могут провоцировать ожоги. Зеленка в этом смысле более «гуманна» и не вызывает тяжелых ожогов. Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны. Следует отдавать предпочтения им», — приводит агентство слова одного из опрошенных врачей.

Отмечается, что зеленка не эффективна против агрессивной флоры, а растворы йода менее вредны для раны, качественно обеззараживают ее, не вызывая при этом ожогов.

Врачи напоминают, что йод нередко вызывает аллергию у расположенных к ней людей, также он противопоказан тем, кто страдает от заболеваний щитовидной железы. Тем не менее, йод и зеленка обрабатывают раны качественнее, чем перекись водорода, поскольку имеют протяженный по времени эффект.

«Мнение о том, что «йод и зеленка — прошлый век» — популизм. Спиртовой раствор йода практически не применяют из-за агрессивного воздействия. А вот водный раствор — одно из самых эффективных средств», — подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, что йод и зеленка — антисептики бактерицидного действия, вызывающие гибель бактерий в пределах области обработки.