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Энергоснабжение сирийского Алеппо планируют восстановить до конца августа

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Энергоснабжение сирийского Алеппо планируют восстановить до конца августа

Алеппо, 20 августа. Энергоснабжение Алеппо будет восстановлено до конца августа. Об этом журналистам рассказал руководитель энергетической компании города Мухаммад Солла.

По его словам, больше всего работы в восточной части города. Район Салахаддин был полностью разрушен во время войны, боевики украли не только провода, но и все оборудование. Солла подчеркнул, что в городе установлены новые подстанции, к ним подводятся электрические кабели.

«К вечеру еще около двух тысяч семей смогут пользоваться электричеством без ограничений», — заявил Солла.

Он подчеркнул, что энергоснабжение города будет восстановлено до конца месяца, в настоящий момент более 80% территории подключено к электрическим сетям.

Напомним, Алеппо наиболее сильно пострадал во время военных действий. Были разрушены местные достопримечательности. Город освободили от террористов в 2016 году.

Ранее российские военные раздали жителям района Ханану-Шарки на востоке Алеппо почти 3 тонны продовольственных наборов. В них входят мясные консервы, сахар, чай, рис и мука.

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Источник: РИА Новости
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