Стало известно, как изменится ЕГЭ в 2020 году

Москва, 20 августа. СМИ сообщили об изменениях в заданиях Единого государственного экзамена в 2020 году.

По данным «Российской газеты», изменения в ЕГЭ в следующем году станут незначительными. Так, в заданиях по физике будет не пять, а шесть вопросов, на которые нужно будет дать развернутый ответ. Усложнилось задание по астрофизике, теперь вместо двух обязательных правильных ответов в нем может быть два или три неверных варианта.

Кроме того, были детализированы два задания в экзамене по обществознанию, в ЕГЭ по русскому языку, истории и географии изменились критерии оценки ответов на некоторые вопросы.

Больше всего изменились задания ЕГЭ по китайскому языку. Здесь введено новое задание по написанию личного письма, число вопросов в разделе «Чтение» уменьшилось до пяти, изменились форматы заданий по аудированию.

Сообщается, что правила и формат проведения Единых государственных экзаменов по остальным предметам остались неизменными.