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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьной формы

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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьной формы

Москва, 20 августа. Специалисты федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека составили рекомендации для родителей по выбору школьной формы.

Прежде всего, советуют эксперты российского надзорного ведомства, специальная одежда для школьников должна обеспечивать достаточную вентиляцию пододежного пространства.

«В этой связи приоритет отдается одежде преимущественно состоящей из натуральных материалов, так как именно такая одежда обладает хорошими гигиеническими свойствами», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Кроме того, требования технического регламентам Таможенного союза предписывают, что одежда для несовершеннолетних должна соответствовать биологическим и химическим требованиям, а именно — гигроскопичности и воздухопроницаемости ткани.

«Данные требования определяются необходимостью обеспечивать комфортный микроклимат пододежного пространства, хорошее самочувствие и работоспособность», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Специалисты федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отметили, что несоответствие детской одежды вышеперечисленным требованиям может привести к заболеваниям, а иногда и к проблемам с кожей.

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьной формы

Как напоминает «Газета.ru», согласно рекомендациям Роспотребнадзора, оптимальный вес рюкзака с учебниками для учеников первого и второго класса составляет не более 2,2 килограмма.

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Источник: ТАСС
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