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Врачи рассказали о способах предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний

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Врачи рассказали о способах предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний

Москва, 20 августа. Минздрав России обнародовал серию рекомендаций по предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний.

Как рассказали специалисты Минздрава, риск развития заболеваний сосудов и сердца ниже у женщин с талией объемом менее 80 сантиметров и у мужчин менее 94 сантиметров. Вероятность инфаркта или инсульта снижается при отказе от курения, а также при потреблении полукилограмма овощей и фруктов ежедневно.

Эксперты в области здравоохранения рекомендуют также посвящать не менее получаса в день умеренным физическим нагрузкам. Кроме того, благоприятное воздействие на самочувствие оказывает потребление соли в количестве менее пяти граммов в сутки.

По данным ведомства, до 40% женщин и около половины мужчин в России имеют повышенный уровень артериального давления, что представляет собой предпосылку для развития инсульта и инфаркта.

Ранее РИА Новости привело данные Роспотребнадзора, который изучает опыт стран с самой высокой продолжительностью жизни населения. Отмечается, что в Японии регулярно измеряют талию гражданам в возрасте от 40 лет и старше, а в Новой Зеландии для получения гражданства требуется справка, в которой должен быть указан индекс массы тела.

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Источник: РИА Новости
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