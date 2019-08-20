США пригрозили странам Средиземноморья последствиями за помощь иранскому танкеру

Вашингтон, 20 августа. Госдеп США предупредил страны Средиземноморья о «последствиях» в случае оказания помощи танкеру Grace 1.

Иранский танкер Grace 1, ранее задержанный властями Гибралтара, получил разрешение продолжить плавание и направляется в сторону Греции. США предупредили Афины, а также правительства других стран средиземноморского бассейна о «последствиях» в случае оказания какой-либо помощи экипажу судна.

«Танкер Grace 1, он же Adrian Darya, покинул Гибралтар и направился в город Каламата (портовый город на юго-западе греческого полуострова Пелопоннес — прим. ФАН). Мы донесли нашу решительную позицию правительству Греции по этому вопросу, а также всем портам в Средиземном море, которые должны быть предупреждены об оказании поддержки этому судну», — рассказал представитель Госдепа.

Ранее Вашингтон заявил, что в нарушение санкций танкер Grace 1, который, как утверждается, связан с признанным в США террористической организацией Корпусом стражей иранской революции (КСИР), доставлял нефть из Ирана в Сирию.

«Любую помощь такого рода танкерам можно рассматривать как оказание материальной поддержки иностранной организации, признанной США террористической, что приведет к потенциальным последствиям в иммиграционной и уголовной сферах», — заявил американский дипломат.

В качестве возможных «последствий» Госдепартамент США назвал запрет на въезд на территорию Соединенных Штатов для тех, кто будет уличен в оказании помощи экипажу иранского танкера.