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Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства, пишут СМИ

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Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства, пишут СМИ

Вашингтон, 20 августа. Американская газета New York Post сообщила, что финансист Джеффри Эпштейн подписал завещание всего за два дня до своей смерти.

Состояние покончившего с собой в начале августа в одной из американских тюрем миллионера оценивается примерно в 600 миллионов долларов, все средства будут храниться в трастовом фонде.

«Что необычно, так это дата, тот факт, что все это было сделано всего за несколько дней до его смерти», — сообщил изданию неназваный источник.

Как напоминает «Газета.ru», Джеффри Эпштейн был арестован по подозрению в соблазнении и вовлечении в проституцию нескольких десятков несовершеннолетних девушек.

Как считает следствие, в 2002-2005 годах финансист вступал в сексуальные отношения с подростками, которым не исполнилось 14 лет. Эпштейн выплачивал им сотни долларов наличными, а некоторым жертвам поручал служить вербовщицами новых девушек.

К слову, свою вину Эпштейн так и не признал. Ему было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю.

Добавим, что в особняке американского финансиста был найден портрет бывшего президента США Билла Клинтона, на котором он изображен в синем платье и красных туфлях на каблуке.

Экс-глава Белого дома запечатлен улыбающимся, он сидит, развалившись в кресле и показывает пальцем на зрителя. Известно, что автором картины является художница Петрина Райан-Клейд. Однако оригинал или копия выставлена в особняке, неизвестно.

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Источник: РИА Новости
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