Более 60 медведей застрелили на Камчатке с начала года

Москва, 20 августа. Больше 60 медведей, представляющих опасность для людей, отстрелили на Камчатке в этом сезоне. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Глава региона рассказал, что сотрудники краевого агентства лесного хозяйства еженедельно фиксируют 15-20 сообщений о встрече людей с медведями около населенных пунктов, либо на подходах к ним. Губернатор подчеркнул, что существует группы охотников, занимающихся отстрелом медведей, угрожающих жизни людей.

«Зверь на этой территории живет, и, конечно, там, где есть угроза жизни человека, все необходимые меры принимаются, для того, чтобы этого зверя или изгнать из населенного пункта или его застрелить», — заявил Илюхин.

По его словам, было выдано 62 разрешения на отстрел, все они были реализованы. Губернатор подчеркнул, что специальные службы делают все необходимое для регулирования численности животных.

Илюхин также объяснил, почему медведи приходят в населенные пункты. По его словам, это связано не только со слабыми заходами лосося в реки, из-за которых для животных отсутствует кормовая база, но и с большим количеством несанкционированных свалок в районе дачных поселков.

Губернатор также подчеркнул, что за последнее время увеличилась численность бурых медведей. По его словам, ситуация нормализуется ближе к осени. Он обратил внимание, что жителям региона необходимо соблюдать осторожность, а также не пренебрегать правилами поведения при встрече с хищниками.

Напомним, популяция медведей на Камчатке составляет около 20 тысяч особей, некоторые животные могут весить до 600 килограммов. Ранее группа медведей перекрыла тропу туристам.

Отметим, на одном из кладбищ Комсомольска-на-Амуре медведь выкопал труп из могилы. На кладбище остались только лохмотья одежды умершего, сообщает «Газета.ru».

Ранее мэр Магаса Беслан Цечоев спас трех медведей от продажи на мясо. Животные жили в тесной клетке у придорожного кафе. Их владелец охладел к ним и планировал продать на мясо. После публикации RT, Цечоев выкупил медведей.