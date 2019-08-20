Заводская гарантия закончилась у половины спутников ГЛОНАСС

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Москва, 20 августа. Информационно-аналитический центр ГЛОНАСС сообщил об истечении гарантийного срока работы у половины спутников системы.

Сообщается, что 13 из 23 спутников орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работают в данный момент за пределами гарантийного срока, установленного производителем — компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (входит в «Роскосмос»).

Гарантия закончилась у спутников, выведенных на орбиту в период с 2007 по 2012 год. Они относятся к серии «Глонасс-М» и имеют семилетний срок гарантированной работы. У самых старых из них этот срок превышен уже на пять лет.

Отметим, что спутники более поздней серии «Глонасс-К» имеют десятилетний срок гарантии. Всего на орбите работают 10 спутников, находящихся на гарантии производителя.

В группировке ГЛОНАСС числятся также четыре спутника, которые не используются по назначению. Все они либо достигли «пенсионного» возраста, либо вплотную к нему приблизились. Речь идет о космических аппаратах, находящихся в резерве, а также об одном спутнике нового поколения, который был запущен в 2011 году и с тех пор ни разу не применялся по назначению.

Обновление космической группировки российской навигационной системы происходит только по необходимости, когда новый аппарат выводится на орбиту на замену вышедшему из строя. У предприятия-изготовителя есть четыре спутника, полностью готовых к запуску. Кроме того, в производстве находятся еще несколько аппаратов поколения «Глонасс-К».

Напомним, ГЛОНАСС — спутниковая навигационная система, основная задача которой состоит в глобальном позиционировании на территории РФ и за ее пределами. Помимо гражданского назначения, ГЛОНАСС используется для наведения современного высокоточного оружия. Для полноценной работы системы по всему миру требуется присутствие на орбите 24 спутников одновременно, для работы на российской территории — 18 спутников.

Как пишут «Известия», в данный момент российские ученые разрабатывают систему, способную стать альтернативой ГЛОНАСС под водой, поскольку спутниковая навигация не функционирует под водной поверхностью.