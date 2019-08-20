Турецкие СМИ предрекли США второе фиаско в Гонконге

Анкара, 20 августа. США, как и пять лет назад, снова потерпят поражение в Гонконге с проектом «цветной революции», пишет турецкое издание Sabah.

«Америка уже пыталась реализовать данный проект в Гонконге в 2014 году, но их действия были пресечены Китаем, и, как уверен автор статьи, то же самое произойдёт и в этот раз», — сообщает RT.

Официальный Пекин, видя, какой интерес к специальной административной единице проявляют Вашингтон и Лондон и как они поддерживают там протестные настроения, становится все жестче в своей риторике.

«Гонконг — не ваше дело. Занимайтесь своими делами. Не вмешивайся в дела Гонконга. Это больше не британская колония», — подобного рода заявления все чаще звучат из столицы КНР в адрес США и Британии.

Авторы публикации пишут, что за протестными настроениями трудно не заметить кукловодов из государственного департамента, первопричина всего – финансы. Первая попытка совершить «цветную революцию» была предпринята еще в 2014 году, однако Пекин тогда смог выстоять.

«США через гонконгский кризис желают изменить маршрут триллиона долларов, а также сорвать проект современного Шелкового пути и создание азиатской зоны свободной торговли во главе с Китаем, которая может стать крупнейшей экономикой мира», — рассуждают авторы статьи.

Впрочем, резюмирует издание, очередная попытка Вашингтона снова останется только попыткой. Трамп, не сумевший получить желаемое в Гонконге и пригрозивший выйти из Всемирной торговой организации, уже продемонстрировал слабость своей страны, цитирует Sabah «Газета.ru».