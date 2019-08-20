«Миграция» матрасов в США попала на видео

Вашингтон, 20 августа. В Сети появилась видеозапись «миграции» матрасов во время бури в американском штате Колорадо.

Авторы ролика заявили, что местные жители планировали совместное посмотреть фильмы под открытым небом, однако из-за сильного ветра матрасы начало сдувать.На видеозаписи видно, как матрасы «убегают» от своих владельцев, перекатываясь и переворачиваясь, они двигаются в одну сторону.

Ранее американские ученые предупредили, что плавая в бассейне, человек может заразиться криптоспоридиями. С 2009 по 2017 год количество случаев криптоспоридиоза в Штатах выросло на 13%. За этот период были госпитализированы 200 человек, один из ни умер. Большинство заболевших проглотили воду в бассейнах.

Криптоспоридиоз обычно не опасен. Его симптомы легко проходят, однако в зоне риска находятся люди ослабленной иммунной системой: старики и маленькие дети. Среди симптомов: рвота, диарея, которая может длится несколько недель.

Отметим, что в США попал на видео момент возгорания смартфона iPhone 6. Его держала в руках 11-летняя жительница Калифорнии, когда гаджет вспыхнул. Девочка рассказала, что смотрела видеоролики на YouTube, когда увидела искры, летящие во все стороны. Она не растерялась и бросила смартфон на одеяло. Мать ребенка позвонила на горячую линии поддержки Apple. Она должна отправить снимки смартфона производителю, а также выслать ему все, что осталась от устройства. В Apple пообещали выяснить причину взрыва.