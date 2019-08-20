Подсчитана стоимость сбора первоклассника в школу в Москве

Москва, 20 августа. Продавцы столичных магазинов назвали среднюю стоимость сбора в школу первоклассника в Москве.

По словам представителей торговли, опрошенных РИА Новости, средняя стоимость школьной формы в российской столице составляет нынче 4,5 тысячи рублей. Около 2,5 тысяч придется потратить на канцелярские принадлежности, а ранец со скидкой можно приобрести всего за тысячу рублей.

«Цены у нас разные, брюки для мальчика из вискозы стоят 2605 рублей, пиджак еще 3100, но он нужен не на каждый день. Для ежедневной носки подойдет жилетка — 1,5 тысячи, итого в сумме выходит семь тысяч рублей», — рассказали в магазине школьной формы.

Несмотря на ажиотаж в преддверии учебного года, сейчас школьную форму можно купить со скидкой. Стоимость костюма для мальчика (пиджак плюс брюки) варьируется в диапазоне от 2,3 до шести тысяч рулей. Сарафан для девочки обойдется примерно в две тысячи, жилет и юбка — еще четыре тысячи.

Канцелярские магазины в конце августа предлагают покупателям специальные наборы первоклассника, в которые входит самое необходимое: тетради, письменные принадлежности, пластилин, краски и альбом, а также обложки для тетрадей и учебников. Цена на такой набор может варьироваться в пределах от 500 рублей до 2,5 тысяч.

«Он содержит основной минимум требований от учителей: тетради в клетку и линейку, картон и цветную бумагу, альбомы для рисования, фломастеры карандаши и ручки. В минимальный набор добавлены папки для труда, гуашь, клей, пенал и комплект обложек», — сообщили в одном из канцелярских магазинов.

Продавцы подчеркивают, что такие наборы — оптимальный вариант для родителей, позволяющий существенно сэкономить время.

Что касается школьных ранцев, то их стоимость может достигать нескольких десятков тысяч рублей. Тем, кто не настроен на такие траты, предлагаются ранцы со скидками.

«Жесткокаркасный ранец у нас стоит 983 рубля со скидкой, раньше мы его продавали за 3,5 тысячи. Выбор большой, можно купить и за 6,5 тысяч», — говорят в магазине.

Ранее RT сообщил о предложении по ограничению использования смартфонов в школах. Эксперты полагают, что это будет способствовать повышению успеваемости у детей.