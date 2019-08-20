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Подсчитана стоимость сбора первоклассника в школу в Москве

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Подсчитана стоимость сбора первоклассника в школу в Москве

Москва, 20 августа. Продавцы столичных магазинов назвали среднюю стоимость сбора в школу первоклассника в Москве.

По словам представителей торговли, опрошенных РИА Новости, средняя стоимость школьной формы в российской столице составляет нынче 4,5 тысячи рублей. Около 2,5 тысяч придется потратить на канцелярские принадлежности, а ранец со скидкой можно приобрести всего за тысячу рублей.

«Цены у нас разные, брюки для мальчика из вискозы стоят 2605 рублей, пиджак еще 3100, но он нужен не на каждый день. Для ежедневной носки подойдет жилетка — 1,5 тысячи, итого в сумме выходит семь тысяч рублей», — рассказали в магазине школьной формы.

Несмотря на ажиотаж в преддверии учебного года, сейчас школьную форму можно купить со скидкой. Стоимость костюма для мальчика (пиджак плюс брюки) варьируется в диапазоне от 2,3 до шести тысяч рулей. Сарафан для девочки обойдется примерно в две тысячи, жилет и юбка — еще четыре тысячи.

Подсчитана стоимость сбора первоклассника в школу в Москве

Канцелярские магазины в конце августа предлагают покупателям специальные наборы первоклассника, в которые входит самое необходимое: тетради, письменные принадлежности, пластилин, краски и альбом, а также обложки для тетрадей и учебников. Цена на такой набор может варьироваться в пределах от 500 рублей до 2,5 тысяч.

«Он содержит основной минимум требований от учителей: тетради в клетку и линейку, картон и цветную бумагу, альбомы для рисования, фломастеры карандаши и ручки. В минимальный набор добавлены папки для труда, гуашь, клей, пенал и комплект обложек», — сообщили в одном из канцелярских магазинов.

Продавцы подчеркивают, что такие наборы — оптимальный вариант для родителей, позволяющий существенно сэкономить время.

Подсчитана стоимость сбора первоклассника в школу в Москве

Что касается школьных ранцев, то их стоимость может достигать нескольких десятков тысяч рублей. Тем, кто не настроен на такие траты, предлагаются ранцы со скидками.

«Жесткокаркасный ранец у нас стоит 983 рубля со скидкой, раньше мы его продавали за 3,5 тысячи. Выбор большой, можно купить и за 6,5 тысяч», — говорят в магазине.

Ранее RT сообщил о предложении по ограничению использования смартфонов в школах. Эксперты полагают, что это будет способствовать повышению успеваемости у детей.

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Источник: РИА Новости
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