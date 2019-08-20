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Трамп в шутку пообещал не строить в Гренландии небоскреб Trump Tower

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Трамп в шутку пообещал не строить в Гренландии небоскреб Trump Tower

Вашингтон, 20 августа. Президент США Дональд Трамп публично обещал не строить в Гренландии небоскреб Trump Tower.

Размышлениями на тему нынешний хозяин Белого дома поделился с читателями в сервисе микроблогов Twitter, опубликовав соответствующий пост в персональном аккаунте, снабдив его фотографией.

«Я обещаю не делать этого в Гренландии», — написал президент США то ли в шутку, то ли в серьез.

При этом в том же посте Дональд Трамп опубликовал коллаж, дабы каждый читатель мог себе представить, как золотой небоскреб мог бы выглядеть на фоне суровых пейзажей Гренландии среди одноэтажных домиков.

Как сообщает «Газета.ru», американский лидер сделал запись на фоне появившихся в последние дни публикаций в средствах массовой информации по поводу планов президента США якобы купить принадлежащий Дании остров.

При этом хозяин Белого дома, подогревая интерес к вопросу, заявил, что на самом деле изучал возможность покупки у королевства Гренландии, правда, не сейчас, а в «стратегической» перспективе.

В самой же Дании идею американского лидера назвали абсурдной, добавили, что остров не продается, а также выразили надежду, что слова Дональда Трампа о покупке есть не более чем шутка.

Трамп в шутку пообещал не строить в Гренландии небоскреб Trump Tower

Добавим, что первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что интерес Соединенных Штатов к Гренландии — это часть предвыборной кампании американского лидера.

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Источник: Twitter
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