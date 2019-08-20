Трамп в шутку пообещал не строить в Гренландии небоскреб Trump Tower

Вашингтон, 20 августа. Президент США Дональд Трамп публично обещал не строить в Гренландии небоскреб Trump Tower.

Размышлениями на тему нынешний хозяин Белого дома поделился с читателями в сервисе микроблогов Twitter, опубликовав соответствующий пост в персональном аккаунте, снабдив его фотографией.

«Я обещаю не делать этого в Гренландии», — написал президент США то ли в шутку, то ли в серьез.

При этом в том же посте Дональд Трамп опубликовал коллаж, дабы каждый читатель мог себе представить, как золотой небоскреб мог бы выглядеть на фоне суровых пейзажей Гренландии среди одноэтажных домиков.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Как сообщает «Газета.ru», американский лидер сделал запись на фоне появившихся в последние дни публикаций в средствах массовой информации по поводу планов президента США якобы купить принадлежащий Дании остров.

При этом хозяин Белого дома, подогревая интерес к вопросу, заявил, что на самом деле изучал возможность покупки у королевства Гренландии, правда, не сейчас, а в «стратегической» перспективе.

В самой же Дании идею американского лидера назвали абсурдной, добавили, что остров не продается, а также выразили надежду, что слова Дональда Трампа о покупке есть не более чем шутка.

Добавим, что первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что интерес Соединенных Штатов к Гренландии — это часть предвыборной кампании американского лидера.