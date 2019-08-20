Банки предложили блокировать карты россиян при зачислении подозрительных средств

Москва, 20 августа. Российские банки предлагают принять поправки к законам, которые позволят блокировать банковскую карту получателя, в случае обнаружения подозрительных транзакций.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что предлагается замораживать денежные суммы, украденные мошенниками. В настоящий момент это возможно при списании со счета банка отправителя. Часто бывает, что клиент узнает о хищении средств после того, как деньги уже были списаны. Войлуков подчеркнул, что в настоящий момент банк-отправитель не имеет юридических инструментов для возвращения денежных средств.

Предлагается, блокировать карту получателя на два дня, а если отправитель обратится в полицию — на 30 рабочих дней.

Как пишет «Коммерсант», поправки к закону предложил разработать директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Велигодский. Эту идею поддержали единогласно все члены ассоциации.

Глава адвокатского бюро «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго подчеркнул, что нельзя исключать злоупотребления со стороны плательщика. По его словам, он может отправить средства, а затем обратится в банк или полицию для блокировки средств. Юрист подчеркнул, что необходимо предусмотреть четкую ответственность для таких случаев.

Ранее в МВД рассказали, как не стать жертвами нового вида телефонного мошенничества. Злоумышленник представляется якобы сотрудником банка и рассказывает, что была проведена «попытка» несанкционированной транзакции в другом регионе. Затем он узнает у жертвы, какой операционной системой она пользуется, и предлагает установить на смартфон стороннее приложение. Речь идет о программе удаленного администрирования Team Viewer, которая позволяет подключаться к смартфону или компьютеру. Для этого пользователь устройства должен сообщить id. Отмечается, что в случае предоставления доступа к устройству крайне сложно будет доказать взлом гаджета, поскольку пользователь предоставил доступ добровольно.