Макрон рассказал о европейском будущем России после встречи с Путиным

Париж, 20 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о европейском будущем России после встречи с лидером РФ Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление глава Франции разместил в своем Twitter.

«Убежден, что будущее России полностью связано с Европой. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — написал Макрон.

Президент сообщил также о других темах, затронутых в ходе разговора с президентом РФ. По его словам, речь шла о природных пожарах в Сибири и таянии вечной мерзлоты в результате климатических изменений.

«Россия столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата. Рад ее решению начать ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест, мы должны следовать этому пути», — отметил он.

Макрон подчеркнул, что оба лидера высказались в пользу обеспечения долговременной стабильности в Ливии и восстановления порядка в стране. Обсуждая сирийский вопрос, Макрон заявил, что необходимо добиться немедленного прекращения огня в Идлибе в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах в Сочи в сентябре 2018 года.

Переговоры двух президентов продолжались более двух с половиной часов. Никаких официальных заявлений для прессы по итогам встречи не планировалось. Макрон отметил, что «очень рад возможности побеседовать» с Путиным.

«Спасибо за этот визит, дорогой Владимир, за то, что нашел время для этой поездки», — отметил президент Франции.

Как сообщает RT, перед встречей с французским коллегой Владимир Путин отметил высокий уровень развития двусторонних отношений между Россией и Францией.