Скончался богатейший человек Дании Ларс Ларсен

Копенгаген, 20 августа. В Дании в возрасте 71 года умер один из богатейших людей королевства Ларс Ларсен.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на членов семьи покойного миллиардера. Бизнесмен работал практически до последнего дня жизни, покинув пост руководителя основанной им компании Jysk в июне из-за диагностированного ранее рака печени.

«Мы все будем скучать по нему, и в скорби от нашей большой утраты мы продолжим прилагать все усилия, чтобы продолжать его дело всей его жизни», — рассказал сын бизнесмена Якоб Брунсборг.

Как напоминает «Газета.ru», Ларсен открыл мебельную компании в 1979 году, превратив ее в лидера отрасли в Дании. В этом году Forbes оценил состояние бизнесмена в 4,4 млрд долларов, что поставило его на седьмое место в рейтинге богатейших людей королевства.