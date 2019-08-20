Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по урегулированию на Украине

Париж, 20 августа. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддерживает заявления лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о переговорах в «нормандском формате» для урегулирования кризиса на востоке Украины.

«Президенты Макрон и Путин рассматривают возможность возобновления переговоров по Украине в «нормандском формате» «в ближайшие недели». Очень хорошая новость. Совет Европы и генеральный секретарь Турбьерн Ягланд полностью поддерживают процесс», — заявил пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген.

Напомним, Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели встречу в форте Брегансон. Она длилась около 3,5 часов и прошла в закрытом режиме.

Ранее французский лидер заявил, что обсудит с Владимиром Путиным вопрос о проведении саммита в «нормандском формате» в ближайшие недели. Он анонсировал проведение встреч политических советников в ближайшее время. По его словам, в настоящий момент необходимо понять, что стороны могут сделать для обеспечения саммита. Российский лидер заявил, что не существует альтернативы «нормандскому формату». Путин подчеркнул, что встречи в этом формате должны приводить к конкретным результатам.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Юго-восток Украины не признал его результаты, появились Донецкая и Луганская народные республики. В апреле 2014 года Киев ввел на их территорию войска. В стране началась гражданская война. Нормандский формат переговоров появился в июне 2014 года. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии («нормандская четверка») обсудили урегулирование конфликта в Донбассе во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии.

Ранее партия «Оппозиционная платформа —За жизнь» обвинила президента Украины Владимира Зеленского в нежелании урегулировать конфликт в Донбассе. В партии считают, что «президент и его политическая команда не хотят выполнять свои предвыборные обещания».

Напомним, глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе не удастся завершить быстро, поскольку «это большой путь, который должна пройти вся страна», сообщает «Газета.ru».