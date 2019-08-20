Офис Зеленского разработал меры по снижению цены на электроэнергию

Киев, 20 августа. Офис президента Украины Владимира Зеленского разработал меры, которые позволят снизить цену на электроэнергию на 20%.

По словам представителя Зеленского в Верховной раде Андрея Геруса, разработанные меры позволят снизить цену на электричество для всех потребителей.

«Если эти меры осуществить, можем получить около 20% снижения тарифа для потребителей — крупных, средних и малого бизнеса, для бюджетных учреждений, детсадов и школ», — приводит слова Геруса пресс-служба украинского президента.

Герус подчеркивает, что правительство Украины должно возложить специальные обязанности на компании «Укргидроэнерго» и «Энергоатом». Удешевлению электроэнергии должно также способствовать изменение предельного ограничения ее цены на рынке.

«Есть смысл немного повысить ночную цену с точки зрения ценового ограничения. А дневную снизить, поскольку она значительно выше, чем в странах Европы. Таким образом, это может дать дополнительное снижение конечного тарифа для потребителя», — заявил Герус.

Представитель Зеленского в Раде отметил также неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону на Украине. По его словам, запасы угля на складах на 40% меньше прошлогодних.

Напомним, с июля на Украине начала работать новая модель рынка электроэнергии, исключающая роль государства как единственного покупателя и продавца электричества. Либерализация рынка осуществляется по европейской модели в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, направленным на разрушение монополий. Тогда эксперты предупредили о возможном росте тарифов для промышленности и населения Украины.

Минимальная зарплата на Украине с 2019 года составляет 114 долларов, она повысилась на 12% к уровню прошлого года. Однако, как отметил депутат Рады от фракции «Батькивщина» Юрий Одарченко, жители страны не почувствуют повышения на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты питания.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Герус предрек Украине «трудную зиму» из-за газового спора с Россией.