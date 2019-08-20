СМИ сообщили о госпитализации худрука театра «Ленком» Марка Захарова

Москва, 20 августа. Режиссер и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров госпитализирован в реанимацию одной из московских клиник.

Захаров чувствовал недомогание в течение нескольких дней, но не обращался за медицинской помощью. Как сообщает РЕН ТВ, лишь после появления тяжелой одышки режиссер вызвал врача, после чего его немедленно доставили в больницу.

По предварительным данным, у него диагностировано двустороннее воспаление легких. Специалисты оценивают состояние Захарова как стабильно тяжелое.

Марку Анатольевичу Захарову 85 лет. Он закончил актерский факультет ГИТИСа, с 1965 года работал режиссером Московского театра сатиры, а в 1973 году стал главным режиссером «Ленкома». Всенародную славу ему принесли такие постановки как «Юнона и Авось», фильмы «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» и другие. Имеет звания Герой труда Российской Федерации, Народный артист СССР, является обладателем множества государственных наград и профессиональных премий.