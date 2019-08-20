США потеряли военное превосходство в Тихом океане, уверены эксперты

Вашингтон, 20 августа. Штаты утратили военное превосходство в Индо-Тихоокеанском регионе, уступив его Китаю. Об этом говорится в докладе Центра исследований США Сиднейского университета.

«Американская оборонная стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе переживает беспрецедентный кризис. Это в своей основе кризис, рожденный несоответствием между стратегическими целями Вашингтона и имеющимися средствами», — говорится в докладе.

Эксперты подчеркивают, что Конгресс США на протяжении длительного времени не может принять систематический и устойчивый бюджет. Это не дает Пентагону эффективно распределять ресурсы. Отмечается, Пентагон отстает в вопросе модернизации вооруженных сил, поскольку внедрение новых программ вооружения задерживается. Кроме того, на снижение боеготовности американской армии влияет участие США в военных операциях, в том числе на Ближнем Востоке. Потраченные на эти операции денежные средства могли бы пойти на поддержание боевой готовности армии к возможному конфликту с другими сверхдержавами.

В докладе отмечается, что в китайской армии растет количество точных ракет дальнего радиуса действия. Это оружие представляет угрозу для объектов США и союзников на западе Тихого океана. Исследователи считают, что Китай может достичь победы в возможном военном конфликте до того, как Штаты нанесут ответный удар. Особенно превосходство Пекина касается территорий вокруг Юго-Восточной Азии, Японского архипелага и Тайваня.

«Китай развернул внушительное количество точных ракет и других систем для противодействия вторжению, чтобы подорвать военное превосходство Америки», — говорится в докладе.

Отмечается, что военный бюджет Китая за 22 года вырос на 900%. К 2019 году он составил 177 млрд долларов. Тем не менее, эксперты подчеркивают, что Штаты остаются центральным элементом противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее журналисты The New York Times предрекли Штатами поражение в возможном конфликте с Россией и Китаем. В газете обращают внимание, что на вооружении Пекина находятся тысячи ракет средней и меньшей дальности, сообщают «Известия».

Отметим, что Штаты провели испытание запрещенной ДРСМД ракеты, через две с половиной недели после выхода из договора. Эксперты полагают, что на разработку этой ракеты в Пентагоне ушло не менее пяти лет, что говорит о нарушение американцами условий договора, сообщает «Газета.ru».