Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Лондон, 20 августа. Истребители ВВС Великобритании сопроводили Су-30 ВКС РФ над Балтийским морем, сообщает британское Минобороны.

Как сообщает в своем Twitter британское оборонное ведомство, истребители Typhoon были подняты в воздух для сопровождения российских самолетов с аэродрома Эмари в Эстонии.

«Самолеты Typhoon в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства сопроводили два российских истребителя Су-30 Flanker (по классификации НАТО) в момент их полета над Балтийским морем», — говорится в сообщении.

Британские ВВС приступили к выполнению миссии по патрулированию эстонского воздушного пространства в апреле нынешнего года. Как подчеркивают в Минобороны Великобритании, реакция российских пилотов, по оценкам их коллег из НАТО, остается в подобных случаях «профессиональной и спокойной».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что истребители ВВС Швейцарии сопроводили российский самолет, на борту которого находилась делегация президента РФ Владимира Путина, направлявшаяся во Францию. Как утверждает швейцарская сторона, подобные действия являются своеобразным «актом гостеприимства».