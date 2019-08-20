Украине предрекли трудную зиму из-за спора с Россией

Киев, 20 августа. Спор с Россией по транзиту газа может привести к трудной зиме на Украине, полагает представитель президента Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус.

По его словам, Украина в настоящий момент располагает недостаточным количеством угля на складах. При этом, украинские власти обратились к теплогенерирующим компаниями с напоминанием о том, что эти запасы угля нельзя использоваться в качестве шантажа для повышения тарифов.

«Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось, и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы, когда у нас есть определенные споры с «Газпромом» по транзиту газа», — отметил Герус.

Представитель Зеленского предупредил, что сложившаяся неопределенность в транзите газа может оказать крайне негативное влияние на ситуацию с газовым рынком в стране, что, в свою очередь, может привести к перебоям со снабжением потребителей.

Напомним, срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Соглашение действует с 2009 года. В настоящее время украинская государственная компания «Нафтогаз» судится с «Газпромом». Украинская сторона требует пересмотреть контрактные тарифы на транзит газа в период с 2018 по 2019 год.