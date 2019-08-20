Мощный взрыв прогремел в больнице на северо-востоке Сирии

Дамаск, 20 августа. Несколько дистанционно управляемых устройств были приведено в действие в здании больницы сирийской провинции Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает правительственная газета al-Watan.

«Здание частной больницы «ас-Салям» обрушилось в деревне аш-Шейх Хамд к югу от города Хасака», — сообщает издание.

По данным газеты, неизвестные подорвали здание при помощи нескольких взрывных устройств. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет; ущерб в результате взрыва лишь материальный.

Напомним, что на прошлой неделе двое детей погибли в результате взрыва мины в провинции Хомс на западе Сирии. При ЧП также пострадали три человека.

Как передавал телеканал Syria TV со ссылкой на собственного корреспондента, взорвалась мина, которую террористические группировки оставили в районе Хуш Хаджо на севере провинции Хомс. Пострадавших госпитализировали в больницу Хомса, некоторые из них находились в критическом состоянии.