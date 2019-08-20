В Госдуме предложили освободить водителей от штрафов, не присланных на «Госуслуги»

Москва, 20 августа. Депутаты Госдумы РФ от ЛДПР предложили освобождать водителей от штрафов, не появившихся на «Госуслугах» в течение 10 дней.

Депутаты от думской фракции ЛДПР отмечают, что в последнее время появилась тенденция, когда водители получают на «Госуслугах» уведомления о штрафах за нарушения, зафиксированные несколько лет назад.

«При этом в установленный законодательством срок им не были направлены экземпляры постановлений по делу об административных правонарушениях, в том числе в форме электронного документа с использованием портала государственных и муниципальных услуг», — говорится в пояснительной записке.

Суть инициативы состоит в том, что если сообщение о наложенном штрафе не появилось на портале в течение 10 дней с момента фиксации нарушения, владелец транспортного средства освобождается от ответственности.

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в статью 2.6.1 Кодекса об административных правонарушениях, регламентирующую порядок привлечения водителей к ответственности за нарушения в области дорожного движения на основании данных фотофиксации.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Минтранс РФ разработал новую методику размещения камер фиксации нарушений ПДД, которая будет действовать во всех российских регионах, кроме Москвы. В числе нововведений — муляжи камер, имитирующие радары. Их будут менять местами и обозначать на картах как обычные камеры.