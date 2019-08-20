Рыбин и Сенчукова рассказали о борьбе с раком кожи

Москва, 20 августа. Звездная пара исполнителей Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали про борьбу с раком кожи, который появился одновременно у обоих супругов.

По словам Рыбина, сначала болезнь проявилась у его супруги в виде пятна на ноге размером около сантиметра в диаметре. Затем похожее пятно выступило у Рыбина на лице. Сначала музыкант обратился к косметологу, который убрал пятно. Однако, через некоторое время оно появилось снова, увеличившись в диаметре.

Звездная пара сдала гистологические анализы в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского, а затем отправилась на отдых в Италию. Анализы выявили рак кожи, исполнителям пришлось вернуться.

«Спросили, есть ли какое-то спасение. Сказали: да, лучевая терапия. Выяснилось, что это нельзя удалить или отрезать. Этот рак кожи может уничтожить кость, и дальше, дальше, дальше», — рассказал Виктор Рыбин во время программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

По его словам, вместе с супругой они прошли 13 сеансов лучевой терапии. Музыкант подчеркнул, что лечение проходило бесплатно по полису ОМС. Сенчукова отметила, что они с мужем даже не рассматривали лечение за границей.

«А зачем? У нас прекрасный аппарат», — подчеркнула Наталья Сенчукова.



Болезнь удалось победить. Звезды решили рассказать о борьбе с раком кожи, чтобы предупредить россиян. По словам Виктора Рыбина, возможной причиной развития рака стало длительное загорание во время отпусков.

«Мы проживаем в таких широтах, где не хватает лета, солнца. И мы злоупотребляем», — подчеркнул Рыбин.

Ранее британские медики назвали признаки, которые сигнализируют о раннем развитии рака кожи. Самый распространенный из них — изменение родинки, веснушки или участка кожи. Медики обращают внимание, что если пятно на коже меняет форму, то необходимо незамедлительно обращаться к специалистам. Также стоит бить тревогу, если родинка меняет цвет и темнеет. Кроме того, если на участке кожи без причин появляется кровоточивость, зуд или появление корочки, необходимо проводить обследование.

Как сообщает «Газета.ru», жительница Британии несколько лет не обращала внимания на развитие плоскоклеточного рака кожи, приняв светло-розовое пятно над губой за прыщ. Медики удалили ей поврежденный участок.