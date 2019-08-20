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Участие в масштабных учениях «Центр-2019» примут почти 230 тыс. военных 

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Участие в масштабных учениях «Центр-2019» примут почти 230 тыс. военных 

Москва, 20 августа. Военные из семи стран, включая Китай, Пакистан и Индию, примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019». В общей сложности свое мастерство покажут 128 тыс. военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Чтобы отработать совместные действия, в Россию приедут воинские контингенты Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Практические действия пройдут на полигонах Донгуз, Тоцкий, Аданак в европейской части РФ, передает RT.

В акватории Каспийского моря военные отработают действия группировки сил Каспийской флотилии в ходе содействия сухопутным войскам на приморском направлении.

В практических действиях на полигонах будут задействованы до 12 950 человек (из них российских военнослужащих РФ — до 10 700), до 250 танков, до 450 БМП и БТР, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Всего участие в учениях принимают около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

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