Федеральное агентство новостей направило в суд США повторный иск к Facebook

Нью-Йорк, 20 августа. В федеральный суд Северного округа американского штата Калифорния поступил повторный иск от Федерального агентства новостей против Facebook. ФАН в очередной раз требует от суда запретить американской компании блокировать аккаунт интернет-издания в соцсети. Соответствующая информация представлена в документах Федерального суда Северного округа штата Калифорния, которые были опубликованы в его электронной базе.

Истцы требуют от суда «вынести временное или постоянное предписание, которое не позволит Facebook блокировать доступ» к аккаунту ФАН в соцсети. Кроме того, интернет-издание вновь требует компенсировать «в разумном объеме» издержки на вынужденное ведение судебной тяжбы, а также присудить ФАН компенсацию за ущерб, понесенный в результате решения американской компании.

Компания Facebook, в данном случае ответчик, прекрасно осведомлена о принадлежности ФАН к новостным организациям, однако «намеревалась помешать доступу подписчиков к ФАН, и таким образом нанести значительный и непоправимый ущерб бизнесу». Как говорится в документе, «ФАН сохранял в силе договоры о подписке с десятками тысяч российских граждан, многие из которых использовали «Фейсбук» в качестве единственного средства доступа в ФАН и к его новостному контенту.

«Эти договоры обязывают ФАН обеспечивать доступ подписчиков к этому новостному контенту, а подписчики обязаны в ответ удовлетворять [запросы] ФАН за оказанные услуги», — отмечается в исковой жалобе.

ФАН подчеркивает, что Facebook нарушила условия контракта с интернет-изданием. Кроме того, американская компания проявила недопустимую дискриминацию по принципу принадлежности к русской национальности или этносу. Как отмечается в исковой жалобе, в результате действий Facebook Федеральное агентство новостей «было лишено свободы слова», «возможности в будущем обращаться к подписчикам на платформах социальных сетей», «престижа среди пользователей «Фейсбука», широкой публики и журналистского сообщества».

Facebook в апреле прошлого года, ссылаясь на «нарушение условий пользовательского соглашения», заблокировал аккаунт ФАН. Издание подало иск к администрации американской социальной сети в ноябре 2018 года. Редакция и генеральный директор агентства Евгений Зубарев потребовали восстановить доступ к странице и наложить штрафные санкции на Facebook. ФАН является законным сайтом, публикующим местные и международные новости. Издание никогда специально не создавало фальшивые или вводящие в заблуждения новостные статьи. ФАН также никогда не нарушал условия пользовательского соглашения Facebook.

Руководство Facebook не скрывает, что атака на профили ФАН была намеренным политическим действием. По версии ответчика, блокировка связана с работой «Агентства интернет-исследований», которое якобы вмешивалось в президентские выборы в США, хотя ФАН не имеет отношения ни к тому, ни к другому.

ФАН считает нагнетание ситуации попыткой не допустить процесса, из которого издание должно выйти победителем. Сама же соцсеть нарушает американские законы и принцип свободы слова.

Facebook декларирует стремление защитить общественность от «фейковых новостей». Под этим предлогом занимается цензурой, лишая доступа к новостям подписчиков ФАН — легитимной организации.

Как сообщало издание The Daily Beast, Калифорнийский суд всеми силами пытается спустить на тормозах иск Федерального агентства новостей против Facebook. Согласно данным ресурса, причина состоит якобы в том, что из-за ограничений США американские адвокаты не могут представлять интересы ФАН в суде — детище Цукерберга проявило себя во всей красе.

ФАН будет информировать обо всех событиях, происходящих вокруг судебного иска к компании Facebook.