В Пентагоне прокомментировали испытания запрещенной ДРСМД ракеты

Вашингтон, 20 августа. Крылатая ракета, испытания которой были проведены в США в это воскресенье, представляла собой вариант ракеты «Томагавк». Об этом заявил официальный представитель Пентагона.

«Ракета была вариантом крылатой ракеты «Томагавк», — приводит РИА Новости слова представителя Минобороны США подполковника Роберта Карвера.

Об испытаниях неядерной крылатой ракеты стало известно после того, как Пентагон сообщил о прошедшем в это воскресенье пуске ракеты наземного базирования. Отметим, что ранее такие ракеты были запрещены договором РСМД.

Ракеты была запущена с мобильной установки. Она пролетела более 500 километров, а затем поразила мишень. Как отметили в Пентагоне, полученные в ходе испытаний результаты будут использованы для дальнейшей разработки ракет.

Сухопутные аналоги ракет «Томагавк» ранее находились на вооружении США – до запрета этих ракет в соответствии с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного СССР и США в 1987 году. Они назывались «Грифон» и запускались с мобильных установок.

Напомним, что в начале месяца госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Россия уже ответила, что примет зеркальные меры и тоже выйдет из соглашения: 2 августа в МИД РФ сообщили о прекращении действия ДРСМД по инициативе США. В Москве неоднократно отвергали все обвинения Вашингтона в нарушении условий ДРСМД, обращая внимание на то, что ответственность за рост напряженности в мире ляжет на США.