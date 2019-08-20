Член семьи Ротшильдов приобрел аэропорт Кишинева

Кишинев, 20 августа. Компания Натаниэля Ротшильда приобрела Международный аэропорт Кишинева, сообщает пресс-служба аэроузла.

Согласно данным, опубликованным на сайте кишиневского аэропорта, 95% акций компании Avia Invest, ранее взявшей аэроузел в концессию, приобрела инвестиционная компания NR Investment Ltd, головной офис которой находится на Нормандских островах. Отмечается, что новый владелец имеет солидный опыт в области инвестиций в недвижимость и инфраструктуру в Центральной Европе.

«В Международный аэропорт Кишинева с визитом прибыл новый владелец Avia Invest и концессионер аэропорта Кишинева Натаниэль Филип Виктор Джеймс Ротшильд», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее депутаты молдавского парламента обратились в прокуратуру страны с требованием возбудить уголовное дело по факту нарушений при сдаче в концессию аэропорта Кишинева. Об этом заявил депутат Игорь Мунтяну, возглавляющий парламентскую комиссию, занимающуюся проверкой итогов приватизации в 2013-2019 годах.

Ранее в пользу национализации аэропорта высказались президент Молдавии Игорь Додон и премьер-министр страны Майя Санду. Единственный молдавский международный аэропорт был сдан в концессию сроком на 49 лет. Тогда арендатор взял на себя обязательства инвестировать в развитие аэроузла около 245 млн евро, увеличить транзитный поток пассажиров на 1,5 млн человек в год, а также выплачивать в бюджет Молдавии 1% от доходов.

С тех пор Avia Invest несколько раз меняла собственников, в числе которых сначала были российские компании, а в сентябре 2014 года 100% акции приобрела британская TB Team Management LLP.

Напомним, в июне в молдавском парламенте было создано новое парламентское большинство, объединившееся против контролировавшей власть в стране Демократической партии под руководством олигарха Владимира Плахотнюка, бежавшего из Молдавии после смены власти и обвинений в коррупции. Позднее Додон заявил, что покупкой кишиневского аэропорта интересовались российские инвесторы. Тогда он рекомендовал им не приобретать актив у связанной с Плахотнюком компании, поскольку действующий договор с Avia Invest может быть расторгнут.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Игорь Додон заинтересован в восстановлении стратегических отношений с Россией.