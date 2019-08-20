Генштаб ВСУ переведет психологическую подготовку военных на стандарты НАТО

Киев, 20 августа. Генштаб Украины должен привести систему морально-психологического обеспечения военнослужащих к стандартам НАТО до 20 июня 2020 года. Соответствующее поручение дал министр обороны страны Степан Полторак.

«Министр обороны Украины поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины до 20 июня 2020 трансформировать систему морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины в соответствии с принципами НАТО», — говорится в сообщении.

Также поручено до 20 декабря 2019 года завершить реорганизацию подразделений Генштаба в новых штатных структурах, а к 31 октября 2020 году трансформировать систему объединенного руководства силами обороны и военного управления ВС Украины.

Напомним, что в 2014 году Украина взяла курс на вступление в НАТО. Чтобы стать членом альянса, стране необходимо привести свои вооруженные силы под стандарты НАТО. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что страна может стать членом НАТО в течение 20 лет.

Такой прогноз скептически воспринимается многими экспертами. В частности депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Украина не имеет каких-либо шансов для вступление в НАТО. Политик напомнил, что страна имеет неразрешенные конфликты, поэтому стать членом НАТО у Украины нет шансов.

«В НАТО нас никто не брал, не берет и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока», — заявил Рабинович.

Он напомнил, что для вступления в альянс необходимы большие денежные средства. Так, чтобы встать «на рельсы НАТО» Киев должен найти 120 миллиардов долларов. Рабинович полагает, что власти не смогут найти такие средства в ближайшие 40 лет.

Ранее экс-глава Госдепартамента США Кондолитза Райс заявила, что Украина не сможет в ближайшее время заручиться единодушным одобрением плана действий по членству в НАТО. При этом политик подчеркнула, что это не значит того, что Украина не сможет приблизить свое членство в альянсе.

Как сообщает «Газета.ru», НАТО отказало Украине в поставках оружия. Переговоры по этой теме завершились провалом, рассказали журналистам представители Народной милиции ДНР со ссылкой на разведку республики.