Избран новый мэр Риги

Рига, 20 августа. Мэром Риги на внеочередном заседании рижской думы избран и.о. главы города Олег Буров.

На пост мэра претендовали два кандидата: Буров и оппозиционный политик Виестурс Зепс, представляющий партию «Для развития Латвии». Кандидатуру Бурова поддержали большинство депутатов.

Отметим, избранный мэр Риги входит в партию «Честь служить Риге». Она пользуется поддержкой русскоязычного населения.

Бывший мэр Риги Дайнис Турлайс был отправлен в отставку в середине июня, сообщала «Газета.ру». Турлайс был назначен на должность мэра Риги после ухода в отставку с этой должности Нила Ушакова.

Напомним, скандал вокруг Ушакова разгорелся в конце января, когда к нему в офис и домой пришли с обысками сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии. Позже стало известно, что обыски прошли в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным предприятием городского общественного транспорта «Ригас сатиксме».

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце в апреле обвинил градоначальника в «неисполнении установленных законом обязательств и нарушении нормативных актов». Нил Ушаков назвал свое отстранение от должности председателя Рижской думы непрофессиональным и противоправным и заявил о намерении обжаловать его в суде.