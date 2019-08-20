Москва, 20 августа. Сервис по заказу такси Uber рассказал о самых «торопливых» днях недели, когда клиенты совершают больше всего коротких поездок.

По данным сервиса, более трети всех коротких поездок россиян, совершенных при помощи Uber, приходятся на пятницу и субботу. Рекордное количество поездок на небольшие расстояния было зафиксировано 2 августа нынешнего года — это день в Uber назвали самым «торопливым».

Аналитики собрали данные о поездках клиентов такси на расстояние меньше километра в городах с населением больше миллиона человек за период с августа прошлого года. В результате выяснилось, что клиенты Uber чаще всего стараются сэкономить время в пятницу и субботу — на эти дни приходится примерно каждая третья поездка до мест шаговой доступности, к примеру, станций метро или магазинов, расположенных в пределах одного района.

Реже всего такие поездки совершаются по средам, на этот день недели приходится примерно 13% от общего количества «торопливых» перемещений. Как отмечают в Uber, короткие поездки остаются наиболее востребованными среди клиентов сервиса вне зависимости от дня недели. Их количество по пятницам остается неизменным, утверждают аналитики, а вот суббота в зависимости от времени года уступает место другим дням. Зимой, весной и летом «торопливым» зачастую становится четверг, а осенью — воскресный день. Наибольшее число коротких поездок совершается в июле, а минимальное в ноябре.

По данным Uber, среди российских городов-миллионников по соотношению «торопливых» поездок на расстояние до километра к более длинным лидирует Ростов-на-Дону. В первой «тройке» оказались также Пермь и Волгоград. Москва — на четвертом месте, Петербург — на шестом. А замыкают рейтинг на позициях с 13-й по 15-ю Казань, Челябинск и Самара соответственно.