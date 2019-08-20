Зеленский уволил главу Николаевской области после скандала в аэропорту

Киев, 20 августа. Президент Украины Владимир Зеленский уволил и.о. главы Николаевской области Вячеслава Боня после скандала в аэропорту.

Зеленский и Боня поскандалили в ходе визита главы государства в Николаевскую область. Перепалка началась в аэропорту, когда речь зашла о завершении строительства одного из терминалов и необходимых для этого средствах. Президент предложил и.о. губернатора региона написать заявление об увольнении по собственному желанию из-за сложившейся в аэропорту ситуации, а затем подписал указ об освобождении чиновника от занимаемой должности.

«Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской государственной администрации», — говорится в документе, опубликованном на сайте Зеленского.

Отметим, что Бонь был назначен на этот пост в июне.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что офис Зеленского намерен отправить в отставку Виталия Кличко. Речь идет о должности главы городской государственной администрации, которую бывший боксер занимает наряду с постом мэра столицы Украины, пояснил источник ФАН в администрации Киева. В мае нынешнего года в Верховную раду был внесен законопроект, предполагающий разделение функций и полномочий киевского градоначальника и руководителя госадминистрации города.

В середине июля президент Украины подписал распоряжение об увольнении сразу 22 глав районных государственных администраций, среди которых председатели администраций в Хмельницкой, Харьковской и Ровенской областях, а также главы Печерской и Оболонской администраций Киева. В качестве причины увольнения было указано истечение срока полномочий экс-президента страны Петра Порошенко.

Несколькими днями позже Зеленский уволил посла Украины в США и еще 10 руководителей диппредставительств страны за рубежом. Как пишет «Газета.ру», 13 августа был уволен заместитель секретаря украинского Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко.