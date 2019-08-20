Россия и Пакистан будут развивать военное сотрудничество, сообщает Минобороны РФ

Москва, 20 августа. О своей готовности развивать сотрудничество объявили военные делегации России и Пакистана. С таким заявлением выступило Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Москве состоялось второе заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под руководством замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина. Пакистанскую делегацию возглавил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Икрам Ул-Хак.

В Минобороны РФ сообщили, что обе стороны положительно оценили развитие двусторонних отношений в военной области, подтвердив намерение углублять сотрудничество в военной сфере.

Напомним, что ранее Пакистан заявил об отзыве своего посла из Индии и высылке индийских дипломатов со своей территории из-за спора вокруг штата Джамму и Кашмир. Исламабад также планирует пересмотреть двусторонние отношения с Индией и обратиться в Совбез ООН.

Это стало реакцией на решение Индии отменить особый статус Кашмира, который давал данному региону автономию и право принимать собственные законы. Пакистан решительно осудил действия Нью-Дели, назвав их незаконными.