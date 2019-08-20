Клинцевич раскритиковал Пентагон за испытание запрещенной ДРСМД ракеты

Москва, 20 августа. Российский сенатор Франц Клинцевич раскритиковал Пентагон за испытание крылатой ракеты.

По его словам, испытание ракеты наземного базирования, которая была запрещена в рамках ДРСМД, спустя две недели после расторжения договора является откровенным цинизмом и издевательством над мировым сообществом.

Клинцевич обратил внимание, что в Штатах даже не скрывают нарушение договора, поскольку Вашингтон продолжал производство ракет соответствующего класса, несмотря на запрет. Сенатор отметил, что «это к вопросу о том, кто похоронил договор».

«Мы, разумеется, в максимально короткие сроки сделаем все, чтобы не допустить превосходства США в этих видах вооружений», — отметил Клинцевич.

Он подчеркнул, что Россия не намерена вступать в новую гонку вооружений.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что Штаты дошли до того этапа разработки вооружений, когда необходимо проводить практические испытания. По его словам, именно поэтому они инициировали выход из ДРСМД. Парламентарий отметил, что на разработку американской ракеты ушло не менее пяти лет.

«То есть все это время американцы занимались такими разработками, и когда настал день, час, момент, когда нужно переходить к испытаниям, они абсолютно цинично, бессовестно обвиняют Россию в том, что мы якобы стали причиной, по которой им необходимо выйти из этого договора», — заявил Шерин в беседе с RT.

Он подчеркнул, что Штаты проводили испытания ракеты, «которая давным-давно была у них готова».

Напомним, пуск ракеты был осуществлен с острова Сан-Николас в Калифорнии. Пентагон заявил, что она пролетела более 500 километров и поразила цель.

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из ДРСМД. По его словам, причиной этого стало то, что Москва якобы «нарушила» условия договора. В МИД РФ подчеркивали, что Штаты неоднократно нарушали условия договора. Как сообщает «Газета.ru», 2 августа ДРСМД прекратил свое существование по инициативе США. В МИД РФ заявили, что прекращение действия договора является серьезной ошибкой Вашингтона.