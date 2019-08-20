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Президент Эстонии потребовала отставки министра иностранных дел

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Президент Эстонии потребовала отставки министра иностранных дел

Таллин, 20 августа. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила с предложением отправить министра иностранных дел страны Марта Хельме в отставку.

Поводом для такой инициативы стала недавняя публикация в прессе меморандума, где гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер сообщил о грядущих сокращениях в полиции из-за требования правительства сократить расходы службы на 3%. В ответ Хельме заявил, что Вахер прибегнул к сознательной манипуляции общественным мнением и объявил о разрыве с ним трудовых отношений.  В свою очередь, Вахер назвал приказ о своем увольнении «юридически ничтожным», так как на документе стояла подпись канцлера МВД Лаури Лугна, но тот заявил, что ничего не подписывал.

«Моя позиция очень проста: я считаю, что министр должен подчиняться законам. А если министр им не подчиняется, он идет против правового государства. И я считаю, что такому министру не место в правительстве», — заявила Кальюлайд, комментируя действия Хельме.

Действия Хельме ранее подверг критике премьер-министр Эстонии Юри Ратас, выразив свою поддержку главе Департамента полиции и погранохраны.

Напомним, что в прошлом месяце Хельме заявил об отсутствии так называемой «российской угрозы» в Прибалтике. Журналисты поинтересовались у него, рассматривает ли он возможность нападения со стороны России. Министр на это ответил, что не верит в подобный сценарий развития событий в ближайшем будущем.

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Источник: РИА Новости
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