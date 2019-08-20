В авиакомпании «Победа» рассказали подробности инцидента с самолетом в Гюмри

Москва, 20 августа. Самолет авиакомпании «Победа», входящей в группу «Аэрофлот», задел взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гюмри, сообщил представитель авиаперевозчика.

«На послеполетном осмотре обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа. Касание пятой произошло при уходе на второй круг. Таким образом, заявления в СМИ о жесткой посадке не соответствуют действительности», — цитирует РИА Новости представителя компании.

Напомним, что ранее сообщалось об инциденте с самолетом «Победы» во время посадки в Гюмри. Некоторые СМИ поспешили сообщить об аварийной посадке. По данным Комитета гражданской авиации Армении, на борту судна находились 173 человека. Никто из них не пострадал. Резервный борт вылетел в Гюмри за пассажирами.