Французский сенатор объяснил необходимость развития отношений с Россией

Париж, 20 августа. Развитие отношений с Россией важно для мировой стабильности. Об этом написал сенатор Ален Фуше на своей странице в Twitter.

«В канун саммита Группы семи диалог Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным имеет все основания. Игнорировать Россию значило бы подрывать равновесие в мире», — считает сенатор.

По его словам, стабильность в мире возможно обеспечить только с участием России.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин прилетел в форт Брегансон. Там он провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча длилась около 3,5 часов. Лидеры двух стран общались в закрытом режиме.

Отметим, во время приветствия российского лидера Макрон случайно сделал больно своей жене Бриджит, взяв ее за травмированную руку. Первая леди Франции 18 августа поскользнулась во время прогулки и вывихнула плечо. Несмотря на это, она продолжает появляться на публичных мероприятиях.

В начале встречи президент РФ поблагодарил своего французского коллегу за комфортные условия переговоров.

«Мы с высоты птичьего полета, с вертолетов посмотрели, как хорош этот уголок Франции, как он красив», — заявил российский лидер.

Также Путин с улыбкой добавил, что Макрон очень любезен, поскольку «всю нашу делегацию посадил в тень, а сам, и его делегация, сидит на солнце». Отметим, что погода в Борм-ле-Мимозе 19 августа составила 32 градуса Цельсия.