Сторонники Навального решили выйти на первые роли в отсутствие «лидера», уверен Делягин

Москва, 19 августа. Экономист Михаил Делягин обратил внимание на то, что оппозиция перестала писать про своего «лидера» Алексея Навального.

Делягин обратил внимание на то, что из новостей резко пропал Навальный. По мнению эксперта, это дало шанс «выйти из тени» тем, кто обычно находится на второстепенных ролях.

«В периоды активности Навального выйти на первый план ни у кого шанса нет. Сейчас Навального нет, зато есть шанс выйти вперед и этим грех не воспользоваться. В его отсутствие, соратники, напоминают подростков, которых оставили, как взрослых, одних, пока родители уехали на дачу», — цитирует Делягина «ФедералПресс».

По мнению эксперта, протестная волна пойдет на спад, поскольку «вышедшие из тени» «малые лидеры» загубили дело, которое было им поручено.

Напомним, столичный избирком отказал в регистрации кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы ряду выдвиженцев. В их число вошли сторонники скандального блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас и другие. Выдвиженцам отказали в регистрации из-за большой доли недействительных подписей избирателей,

которые они подали в МГИК. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь недействительными оказались 14,67% собранных автографов при допустимом пороге «брака» в 10%.

После отказа МГИК в регистрации «оппозиционеры» начали организовывать митинги в поддержку «независимых кандидатов», пытаясь оказать давление на избирком. Почти никто из них не обратился в суд, с целью оспорить о снятии их предвыборной гонки.

Журналист и публицист, политический консультант Анатолий Вассерман ранее подчеркивал, что цель так называемой «оппозиции», которая устраивает массовые беспорядки в столице, заключается в том, чтобы создать необходимую картинку для «нужных» СМИ. Он также обратил внимание на то, что Навальный и Соболь наплевали на своих сторонников, некоторых из которых оштрафовали или арестовали за участие в массовых беспорядках.