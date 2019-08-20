Германия не сможет защитить себя без американских войск, заявили в Берлине

Берлин, 20 августа. Эксперты уверены, что вывод американских войск с территории Германии опасен для немецких властей. По их мнению, сил бундесвера недостаточно для обороны страны. Об этом пишет издание Bild.

В то же время, издание полагает, что американские военные не будут перемещены в Польшу, так как этот шаг нарушил бы акт Россия — НАТО от 1997 года.

Bild пишет, что Берлин уже долгое время не выполняет свои обязательства перед НАТО по затратам на оборону. Именно этот факт стал причиной недавних угроз США вывести свои войска с территории Германии.

Чтобы добиться принятой на саммите НАТО в 2014 году нормы в 2% от ВВП, Германии пришлось бы вдвое увеличить свой оборонный бюджет. Стоит отметить, что действующий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее заявила о готовности поднять расходы на оборону до необходимого уровня.

По мнению издания, после вывода американских войск Германия не сможет защитить себя в случае потенциального военного конфликта. У бундесвера нет резервов, а его боеготовность можно оценивать лишь как «частичную», пишет RT. Как заявил ранее депутат от партии «Свободные демократы» Александр Ламбсдорф, немецкая армия на данный момент не располагает ни одной полностью боеспособной дивизией.

Стоит отметить, что большинство немецких граждан поддерживают идею вывода американских войск. Согласно опросу Bild, этот шаг поддерживается 74% респондентов.