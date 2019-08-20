Роналду признался в даче взятки обвинившей его в изнасиловании женщине

Рим, 19 августа. Нападающий сборной Португалии по футболу и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заплатил 375 тысяч долларов американке Кэтрин Майорге, которая обвинила спортсмена в изнасиловании. Деньги были выплачены в 2010 году.

Как сообщает TMZ Sports, информация об этом содержится в судебных документах, которые защита спортсмена подала в суд в ответ на гражданский иск американки. Между Роналду и Майорге было подписано мировое соглашение, стороны согласились не раскрывать подробности дела. Подчеркивается, что деньги не являются признанием вины игрока.

В сентябре 2018 года немецкое издание Spiegel сообщило, что Кэтрин Майорга обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. При этом девушка не сообщила ни подробности преступления, ни описания подозреваемого. В связи с этим расследование дела было приостановлено. Источник Spigel сообщал, что это связано с тем, что Роналду якобы заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание.

Позже в окружной прокуратуре округа Кларк заявили, что Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку обвинения в изнасиловании не могут быть доказаны.

Ранее Роналду в интервью сайту soccer.com назвал своим любимым фильмом драму «Молчание ягнят».

Напомним, 33-летний Криштиану Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов и пятикратный обладатель «Золотого мяча», футболист является чемпионом Европы 2016 года, а также победителем Лиги наций в составе сборной Португалии. В клубных чемпионатах Роналду становился чемпионом Испании и Англии, а также обладателем Суперкуба УЕФА, сообщает «Газета.ru».