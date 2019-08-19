Twitter объявил о запрете рекламы государственных СМИ

Нью-Йорк, 19 августа. Корпорация Twitter объявила, что запретит рекламу государственных СМИ, чтобы защитить «открытое общение».

«Сегодня мы обновляем нашу рекламную политику в отношении государственных СМИ. В дальнейшем мы не будем принимать рекламу от контролируемых государством СМИ. Все затронутые учетные записи будут иметь возможность продолжать использовать Twitter для участия в публичных обсуждениях, но не для рекламы», — говорится в сообщении компании.

Говоря о причинах подобного решения, в Twitter сообщили, что «хотят защитить здоровый дискурс и открытый разговор». В компании уточнили, что «существует разница между беседой с учетными записями, выбранными вами для подписки, и контентом, который вы видите от рекламодателей в своем аккаунте». В компании подчеркнули, что рекламодателям предъявляются «более высокие стандарты», нежели к обычным пользователям.

«Данная политика не распространяется на финансируемые налогоплательщиками организации, включая независимые общественные каналы», — заявили в компании, добавив, что новшество также не коснется организаций, которые занимаются исключительно развлекательным, спортивным и туристическим контентом (если контент не смешан с новостями).

Новая политика «будет применяться к субъектам средств массовой информации, которые находятся под финансовым или редакционным контролем государства».

В ближайшие дня попадающие под запрет аккаунты будут извещены о новых правилах. У них будет 30 дней на отключение от рекламных продуктов Twitter. После этого срока компания обещает «строго соблюдать эти правила».

Ранее стало известно, что в Twitter проинформировали о возможности того, что личные данные пользователей были использованы без разрешения для персонифицированной рекламы. Как сообщала «Газета.ру», компания выявила проблемы с настройками, из-за которых некоторые данные пользователей могли оказаться в распоряжении «надежных партнеров». Twitter проводит расследование.