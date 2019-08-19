В «Победе» прокомментировали ЧП с самолетом авиакомпании в Армении

Москва, 19 августа. Делать выводы о жесткой посадке самолета «Победы» в армянском Гюмри пока преждевременно, заявила представитель авиакомпании.

«Есть подозрение на касание хвостовой пятой полосы во время посадки. Делать выводы о жесткой посадке преждевременно», — сказала представитель «Победы».

Напомним, что ранее сообщалось об инциденте с самолетом «Победы» во время посадки в Гюмри. По данным Комитета гражданской авиации Армении, на борту судна находились 173 человека. Пострадавших в результате происшествия среди нет. По предварительной информации, во время посадки самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы.