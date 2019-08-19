В Минтрансе РФ признали невозможность полностью защитить самолеты от птиц

Москва, 19 августа. Орнитологическая защита российских аэропортов соответствует нормам Международной организации гражданской авиации, однако защитить аэропорт от птиц полностью невозможно, заявили в Минтрансе.

По словам замглавы Минтранса Александра Юрчика, меры защиты осуществляются в районе полосы и на подходах к ней, однако когда воздушная машина набрала определенную высоту, то невозможно создавать систему защиты, передают РИА Новости.

«Мы живем в живом мире, абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц», — заявил Юрчик.

Он подчеркнул, что самолет проходит испытание на попадание птиц.

Отметим, адвокат Игорь Трунов заявил, что лучшей защитой аэропортов от птиц является соколиная служба. По его словам, соколы могут ловить не только кошек, но и различных мелких животных. Трунов подчеркнул, что хорошо обученная птица, которая не врежется в самолет, стоит не меньше миллиона долларов, сообщает «ФедералПресс».

Ранее самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту «Ширак» в армянском городе Гюмри. ЧП произошло около 20.00 по московскому времени, пострадавших нет. В пресс-службе авиакомпании «Победа» рассказали журналистам телеканала «360», что самолет, вероятно, коснулся хвостовой частью пятой полосы при посадке. В пресс-службе подчеркнули, что резервный борт уже вылетел в Армению.