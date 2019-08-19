Российские ученые придумали, как удешевить производство разлагаемого пластика

Москва, 19 августа. Российские ученые обнаружили способ, как удешевить производство экологичного биоразлагаемого пластика: в этом им помогут бактерии, которые будут синтезировать материал.

Ученые работают с бактериями, которые позволяют синтезировать различные виды пластика, пригодные для самых разных сфер применения, в частности, в медицине. При использовании такого материала, к примеру, можно будет производить перевязочные материалы, шовные нити и костные протезы.

Главным плюсом такой полимерной упаковки, созданной бактериями, станет то, что она будет быстро разлагаться. Ученые полагают, что внедрение новой упаковки сможет решить проблему переполненности мусорных свалок пластиковым мусором.

Доцент базовой кафедры «Биотехнологии» Сибирского федерального университета Анна Шумилова сообщила «Известиям», что «на сегодняшнем этапе биоразлагаемый пакет» из этого полимера будет стоить порядка 140 рублей. Эта цена значительно дороже «вредных» аналогов, но ее можно снизить при создании масштабных производств.

Ранее в понедельник сообщалось, что в России могут увеличить размер экологического сбора. По мнению специалистов, на переработку каждый год может уходить до 136 миллиардов рублей вместо полученных в 2018 году 2,2 миллиарда. Поступления от экологического сбора в бюджет могут вырасти в 60 раз.

Как сообщала «Газета.ру», правительство также обсуждает введение экологического налога, который заменит сбор с предприятий за сброс неочищенных вод. Новый налог должен подстегнуть «грязные» предприятия перейти на современные очистные сооружения.