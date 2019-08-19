Посольство РФ назвало незаконной «русскую православную церковь Северного Кипра»

Афины, 19 августа. Так называемая «русская православная церковь Северного Кипра», созданная на оккупированной части острова, не имеет отношения к РПЦ, заявила пресс-атташе посольства РФ на Кипре Алла Ханаева. По ее словам, данная структура является неканонической.

Комментируя публикацию кипрской газеты «Филелефтерос», Ханаева заявила, что данная церковь является незаконной. Он добавила, что российское посольство находится в постоянном контакте с представителем Московского патриархата на Кипре.

Как написало издание, церковь начала свою работу в Кирение, а ее священник Алексей Иванов якобы был «рукоположен в 2014 году одесским митрополитом Агафангелом Пашковским», который, в свою очередь, является «главой Русской православной церкви за рубежом».

В действительности, «митрополит» Агафангел возглавляет не каноническую РПЦЗ, а отколовшуюся от него церковную структуру, которую принято называть РПЦЗ(А). За это он был лишен сана в 2009 году решением Архиерейского собора.

По мнению Ханаевой, ряд фактов, приведенных в статье, не соответствуют действительности. Деятельность же указанной «русской православной церкови Северного Кипра» – незаконна.

«Церковь Кипра в курсе, и Московский Патриархат принял все меры, чтобы проинформировать ее, что это незаконная деятельность. РПЦ не имеет никакого отношения к этой самозваной церкви», — сказала она.

Напомним, что в 1974 году Турция вторглась на Кипр и оккупировала больше трети его территории. На ней была создана Турецкая Республика Северного Кипра, которую никто в мире, кроме самой Турции, не признал.