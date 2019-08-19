Самолет «Победы» жестко приземлился на севере Армении

Гюмри, 19 августа. В аэропорту армянского Гюмри совершил жесткую посадку самолет авиакомпании «Победа». Как сообщается, на борту воздушного судна находились 173 пассажира, никто из них не пострадал.

По данным пресс-службы Комитета гражданской авиации Армении, самолет при посадке задел хвостом взлетно-посадочную полосу, получив повреждения задней части.

«Для выяснения обстоятельств инцидента будет создана комиссия. Дальнейший полет будет осуществлён резервным самолетом авиакомпании «Победа», ― приводит «Интерфакс» комментарий ведомства.

Как отметили в самой авиакомпании, говорить о жесткой посадке пока преждевременно, так как на данный момент есть лишь подозрения на взлетно-посадочной полосы хвостовой частью.

Напомним, что в начале августа «Победа» сообщила о намерении отказаться от выполнения в рейсов в Гюмри из-за постоянного недолива топлива в этом аэропорту.