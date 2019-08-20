Сирия новости 20 августа 07.00: столкновения САА и «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, курды убили ребенка в Хасаке

Сирия, 20 августа. В Идлибе проходят столкновения между подразделениями САА и радикалами «Тахрир аш-Шам». Курдские боевики убили подростка на юге провинции Хасака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у боевиков «Тахрир аш-Шам» участок магистрали M-5 в ходе ожесточенных боев в южной части провинции Идлиб.

Курды: в Хасаке жестоко расправились с несовершеннолетним ребенком, которого они попытались насильно завербовать в отряды самообороны.

Дейр-эз-Зор

По данным новостного портала Deir Ezzor 24, военная полиция сумела обезвредить бомбу, установленную на мосту между городами Дибан и Меядин. Кем была установлена взрывчатка пока не известно. Можно предположить, что это была попытка боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство1» (ИГИЛ1, ИГ1) из числа «спящий ячеек», укрывающихся в зоне курдской оккупации, подорвать транспортное сообщение для САА.

Источник также сообщил, что два ребенка подорвались в городе Аш-Шаафа на оставленной боевиками противопехотной мине. Несмотря на то, что курдские боевики «Демократических сил Сирии» и войска международной коалиции заняли Дейр-эз-Зор в 2018 году, местные жители до сих пор подрываются на минах-ловушках, оставленных боевиками ИГИЛ, а также находят брошенные ими боеприпасы. Курдские радикалы крайне неохотно занимаются разминированием, а их саперы далеко не всегда проводят работы по расчистке должным образом.

Идлиб

Продолжились ожесточенные столкновения между радикалами «Тахрир аш-Шам» и подразделениями сирийской армии. САА обстреляла из ракетных установок укрепления радикалов на автомагистрали М-5, связывающей провинции Алеппо и Дамаск. Столкновения произошли у города Хиш в южной части провинции Идлиб, как сообщает новостной портал Baladi News. В результате длительной перестрелки контроль над участком магистрали M-5 перешел к правительственным силам, о чем сообщил источник в сети Twitter Bosni 84.

Сирийская армия также взяла в осаду боевиков «вооруженной оппозиции» в районе поселка Мурек, после того как сумела перекрыть все дороги к Хан-Шейхуну, как передает источник в сети Twitter (@WelatEl1).

Хасака

Как сообщил новостной портал Euphrates Post, из лагеря для беженцев «Аль-Хол», который охраняется курдскими бойцами «Демократических сил Сирии» (SDF), сбежало пять женщин-вдов террористов ИГИЛ. Охрана лагеря обвиняется в халатности, в результате которой радикалки сумели покинуть лагерь. Больше никакой информации о сбежавших не поступало, курдское ополчение избегает разглашения способа побега и усиливает охрану лагеря. Также была направлена специальная группа на поиски сбежавших.

Ребенок был убит, а трое других получили ранения в ходе рейда SDF в деревне Аль-Гарб на юге провинции. Корреспондент издания Al Habour сообщил, что тринадцатилетнего мальчика подстрелили курдские боевики после того, как им не удалось насильно завербовать ребенка в отряды самообороны. Подросток попытался сбежать от боевиков, после чего они открыли огонь на поражение. Также в результате обстрела пострадало три мирных жителя.

В настоящий момент SDF усиливает свои контрольно-пропускные пункты и линии обороны в Хасаке и Ракке, готовясь к наступлению турецкой армии. В форсированных темпах курдские радикалы строят укрепления, роют туннели и перебрасывают бронетехнику в приграничные с Турцией зоны, и, разумеется, проводят принудительные вербовки, забирая в свои ряды даже несовершеннолетних детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.