Москва, 19 августа. Санкции являются «инструментом экономической войны», альтернативным способом вести военные действия против определенных стран, пишет автор издания Strategic Culture Foundation Филип Джиральди. Аналитик обращает внимание, что санкции — это незаконный, абсурдный и неэффективный способ.

По словам Джиральди, которые приводит RT, санкционная политика Вашингтона абсурдна, она только усугубляют ситуацию и не приводят ни к каким положительным изменениям. Для доказательства этого утверждения автор напоминает про Иран: ранее Белый дом принял абсолютно бессмысленные санкции против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа. Они не окажут никакого действия. Более того, они противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что он пытается разрешить конфликт с Тегераном дипломатическим путем.

Вашингтон в лице госсекретаря Майка Помпео и его «подельника» Джона Болтона рассчитывают, что санкционное давление подтолкнет в итоге иранцев к протестам и свержению власти. Однако, по мнению автора, своими действиями американские власти лишь укрепляют поддержку иранского правительства на фоне возрастающих антиамериканских настроений.

Еще один отрицательный пример санкционной политики: дело Скрипалей. Штаты намерены принять очередной пакет санкций против Москвы за предполагаемое отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Джиральди напоминает, что Москва опровергает все обвинения по данному делу и все представленные доказательства были притянуты за уши.

Риторика Дональда Трампа — это только часть проблемы, констатирует Джиральди. Ключевую же роль играют «незаконные, аморальные санкции». И главная ирония заключается в том, что они болезненны, но абсолютно бездейственны. По мнению автора, более эффективным способом решать внешнеполитические проблемы были бы переговоры. Однако, по его наблюдениям, ни демократы, ни республиканцы так не поступят, поскольку им очень удобно объяснять все свои ошибки «российской угрозой».

Отметим, что бессмысленность санкционной политики бросается в глаза даже тем, кто активно выступает за ее ужесточение. В понедельник украинский юрист Станислав Куценко пожаловался в эфире, что антироссийские санкции Запада не оказывают никакого влияния на РФ, компании которой успешно продолжают работать за границей. По словам Куценко, россияне продолжают беспрепятственно выезжать за рубеж, а Москва живет в роскоши, несмотря на санкции.

И, несмотря на данное утверждение, Куценко все еще уверен, что антироссийские санкции необходимо продлевать.